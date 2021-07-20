Посол Дании во время визита в район ООС: вы охраняете безопасность Европы, если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности

19-20 июля делегация Королевства Дания во главе с послом Оле Егберг Миккельсеном посетила район проведения операции Объединенных сил, а также встретилась с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, 19 июля датские дипломаты встретились с заместителем командующего Объединенных сил Эдуардом Москалевым и посетили контрольный пункт въезда-выезда "Золотое". Также делегация побывали на командно-наблюдательном пункте подразделения Вооруженных сил Украины, что выполняет задачи в составе Объединенных сил.

"Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Моя вам искренняя благодарность за то, что вы делаете", - приводит слова посла пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что посла ознакомили с ситуацией с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил и проинформировали о нарушениях режима прекращения огня, к которым прибегают российские наемники.

Также в этот день датская делегация встретилась с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, посол встретился с представителями Датской группы по разминированию. Вместе они посетили участки, где производится очистка местности от взрывоопасных предметов.