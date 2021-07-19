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21:05 19.07.2021

Зеленский обсудил с президентом Молдовы активизацию торгово-экономического сотрудничества – пресс-служба президента

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Зеленский обсудил с президентом Молдовы активизацию торгово-экономического сотрудничества – пресс-служба президента

Президенты Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию для участия в Батумской международной конференции обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства

"Стороны обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевым направлением экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализацию совместных инфраструктурных проектов", - указано в сообщении.

По словам Зеленского, "успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран".

Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере, а именно строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Кроме того, глава государства поздравил Санду с победой проевропейских демократических сил на парламентских выборах в Молдове и пожелал молдавской коллеге успехов в формировании эффективного правительства.

Он также проинформировал Майю Санду по основным задачам и модальностям работы "Крымской платформы", подтвердив свое приглашение президенту Молдовы принять участие в учредительном саммите, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Теги: #молдова #торговля #экономика
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