Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

В Украине поровну родителей, которые бы согласились и отказались вакцинировать своих детей от коронавируса, в случае доступности вакцины, безопасность и эффективность для подростков которой доказана в других странах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Респондентам была приведена информация, что летом правительства некоторых странах (США, Канада) позволили проводить вакцинацию от коронавируса подростков-школьников в возрасте 12-17 лет, а также был задан вопрос, поддержали бы они такую инициативу в Украине. Среди респондентов, у которых есть дети или внуки, проживающие совместно с ними и которые ходят в школу, 33,4% ответили, что поддержали бы инициативу, 60,1% - не поддержали, а 6,5%затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, согласились ли респонденты вакцинировать своего ребенка (детей) в случае доступности вакцин, безопасность и эффективность для подростков которых доказана в других странах, 46,8% ответили, что согласились бы, 47,2% - не согласились бы, а 6% затруднились ответить на вопрос.

Полевой этап исследования проходил с 1 по 7 июня 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.