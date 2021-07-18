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10:30 18.07.2021

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

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В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX, сообщили в ЮНИСЕФ.

"Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством по глобальному механизму COVAX", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Министерства здрававоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что Moderna – это мРНК вакцина. Она требует особенного хранения и транспортировки, которое обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Теги: #сша #прибытие #украина #moderna
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