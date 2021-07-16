ГБР задержало прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 тыс

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в Мелитополе задержали прокурора, который требовал у предпринимателя взятку за закрытие уголовного производства.

"По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тыс. у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За деньги прокурор обещал закрыть начатое ним уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия", - сообщает пресс-служба ГБР.

Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (требование и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, избрании меры пресечения и отстранения от должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.