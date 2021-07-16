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14:04 16.07.2021

В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

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В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

Народные депутаты или президент Украины пока не обращались к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову по поводу рассмотрения законопроекта о большом государственном гербе на внеочередной сессии парламента в августе.

"Касательно большого герба, (рассмотрение соответствующего законопроекта - ИФ) в августе возможно только на внеочередной сессии, это не заселение. По состоянию на сегодняшний день ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", - отметил Разумков во время брифинга в пятницу.

Он напомнил, что Рада включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

"Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать или нет", - уточнил спикер.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

Теги: #разумков #герб #рада
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