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13:33 16.07.2021

Армянские и азербайджанские военные обвиняют друг друга в обстреле позиций на границе в Нахичеване

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Армянские и азербайджанские военные обвиняют друг друга в обстреле позиций на границе в Нахичеване

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахичеванской автономной республике, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Отдельной общевойсковой армии в Нахичеване.

"В 10:00 часов 16 июля подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Садарак - Аразд на армяно-азербайджанской государственной границе, обстреляли из оружия различного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по улучшению позиций", - сказали "Интерфакс-Азербайджан".

"Потерь и жертв в личном составе и технике наших подразделений не было. Противник подавлен ответным огнем", - подчеркнули в Отдельной общевойсковой армии.

Ранее об обстреле своих позиций азербайджанскими военными этом районе сообщило Минобороны Армении.

"С 11:00 16 июля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении на участке Ерасха (населенный пункт границе с Нахичеванью - ИФ). ВС Армении предприняли ответные действия", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с армянской стороны потерь и раненых нет.

14 июля Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана на границе с Нахичеванской автономной республикой.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики. В ведомстве заявили о ранении азербайджанского военнослужащего.

Теги: #армения #азербайджан
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