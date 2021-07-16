Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка.

"Правительством не планируется сокращение функционирование украинского языка, согласно действующему законодательству", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопроса к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проект государственной программы содействия овладением украинским языком находится на рассмотрении правительства.