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10:56 16.07.2021

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

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Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка.

"Правительством не планируется сокращение функционирование украинского языка, согласно действующему законодательству", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопроса к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проект государственной программы содействия овладением украинским языком находится на рассмотрении правительства.

Теги: #шмыгаль #правительство #язык
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