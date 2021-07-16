События

10:42 16.07.2021

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб после наводнения на западе Германии

2 мин читать
Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб после наводнения на западе Германии

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб в результате сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - заявил в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Данная федеральная земля пострадала от наводнения сильнее остальных, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже предоставил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы спасательные операции, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - сообщил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию, Бельгию и некоторые районы Люксембурга.

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии увеличилось до 12 человек, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о шести жертвах.

Отмечается, что 12 человек погибли в бельгийском регионе Валлония, расположенном на юге страны. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

Для ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны размещены военнослужащие, которые также проводят эвакуацию местных жителей.

Теги: #наводнение #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 16.07.2021
Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

00:46 16.07.2021
США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

11:13 15.07.2021
В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек, шестеро погибли

В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек, шестеро погибли

13:54 14.07.2021
Непогода спровоцировала наводнения в Западной и Центральной Европе

Непогода спровоцировала наводнения в Западной и Центральной Европе

17:23 13.07.2021
Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

16:02 13.07.2021
Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

01:11 13.07.2021
В Берлине завершилась встреча Зеленского и Меркель длившаяся более 4 часов

В Берлине завершилась встреча Зеленского и Меркель длившаяся более 4 часов

21:47 12.07.2021
Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

21:42 12.07.2021
Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

21:27 12.07.2021
В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Украинские моряки с судна Thorn1 после его ремонта вернутся в Украину - МИД

Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Денисова назвала обвинительный акт в отношении украинца Есипенко примером запугивания независимых журналистов в оккупированном РФ Крыму

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА