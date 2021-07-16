Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб после наводнения на западе Германии

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб в результате сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - заявил в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Данная федеральная земля пострадала от наводнения сильнее остальных, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже предоставил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы спасательные операции, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - сообщил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию, Бельгию и некоторые районы Люксембурга.

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии увеличилось до 12 человек, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о шести жертвах.

Отмечается, что 12 человек погибли в бельгийском регионе Валлония, расположенном на юге страны. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

Для ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны размещены военнослужащие, которые также проводят эвакуацию местных жителей.