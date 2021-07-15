"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

Депутатская фракция партии "Голос" в Верховной Раде не будет голосовать за назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины.

"Мы фракция оппозиции, поэтому голосовать за это назначение не будем. Это очевидно, это уже как аксиома", - сказал Железняк агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Вместе с тем в комментарии журналистам он отметил, что фракция не планирует проводить встреч с Монастырским, поскольку "пока такого предложения не было".

"Я знал заранее, кто будет кандидатом (на должность министра внутренних дел - ИФ), я его (Монастырского - ИФ) спросил, нужно ли это ему, и с его ответа я понял, что наверняка он набрался сил и вдохновения, чтобы занять эту должность. Надеюсь, что будут реформы", - добавил Железняк.

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.