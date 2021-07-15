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09:57 15.07.2021

Сертификат на владение госязыком может быть аннулирован судом – глава Нацкомиссии Демская

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Сертификат на владение госязыком может быть аннулирован судом – глава Нацкомиссии Демская

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская заявляет, что основаниями для обращения в суд для аннулирования государственного сертификата на уровень владения государственным языком могут нарушения, которые зафиксированы во время сдачи экзамена.

"Я сторонник концепции презумпции невиновности: виновным становится тот, кого виновным признал суд. Основанием для обращения в суд могут быть обнаруженные правонарушения, в частности, если было зафиксировано, что во время сдачи экзамена человек списывает, что вместо него пришел кто-то другой, или были совершены какие-то другие противоправные действия. Соответственно, если мы, просматривая какое-то видео - а все наши локации будут с видеонаблюдением - будем видеть, что они противоправные, то очевидно, что Комиссия будет подавать в суд. Это должно быть правовым процессом, а не карательным", - сказала Демская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, будет ли публичной информация о результатах экзаменов того или иного лица, глава Нацкомиссии заявила, что в соответствии с порядком ведения реестра государственных сертификатов любой может искать сертификат по его серийному номеру или ФИО владельца на сайте Комиссии в соответствующем разделе.

"Поиск дает доступ к следующей информации: ФИО владельца государственного сертификата, серийный номер и дата выдачи сертификата, уровень владения государственным языком, дата и номер решения Комиссии об установлении результатов экзамена и выдачу государственного сертификата", - рассказала она.

В то же время, Демская отметила, что информация о количестве полученных во время экзамена баллов, а также видео собеседований доступными для общественности не будут.

Глава Нацкомиссии также сообщила, что процесс сдачи экзаменов будет полностью автоматизирован, а сама система создает равные условия для всех претендентов.

"Мы сегодня имеем примерно 1800 заданий, они все в базе заданий. На экзамене система рандомно выбирает то или иное задание. То есть какое конкретно заданий будет у человека, не знает никто. Устная часть происходит следующим образом: вы получаете вопросы от системы, отвечаете, записывая видео, и отправляете его на проверку. Далее экзаменатор, который проверяет такие работы, получает работу на проверку в порядке очереди согласно времени представления без указания, чья это работа", - рассказала Демская.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам госязыка, который необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Экзамен по определению уровня владения госязыком для лиц, которые обязаны владеть им и применять его при исполнении служебных обязанностей, будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовых задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (одно задание открытого типа), "Речь" (два задания открытого типа). По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком, который действует бессрочно. Экзамен можно пересдавать неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Теги: #госязык #сертификат #суд
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