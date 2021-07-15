События

07:20 15.07.2021

Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

1 мин читать
Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

Верховная Рада в четверг начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, информирует сайт парламента.

Как сообщалось, Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности.

Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Теги: #рада #аваков #повестка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 14.07.2021
Разумков сожалеет о решении Авакова уйти в отставку, но готов поддержать его при голосовании в Раде

Разумков сожалеет о решении Авакова уйти в отставку, но готов поддержать его при голосовании в Раде

19:47 14.07.2021
Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

15:42 14.07.2021
Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

11:14 14.07.2021
Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

11:01 14.07.2021
Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

20:39 13.07.2021
Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

20:31 13.07.2021
"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

20:15 13.07.2021
Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

19:58 13.07.2021
Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

19:13 13.07.2021
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

ПОСЛЕДНЕЕ

Более пяти тонн кокаина конфискованы в Колумбии

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

В администрации США внимательно следят за развитием ситуации на Кубе, пока отношение к Гаване не изменилось - Белый дом

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА