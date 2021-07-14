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15:10 14.07.2021

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

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Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Верховном суде.

"Верховный суд признал противоправным указа президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 27 марта Тупицкий лишился статуса судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины В.Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КСУ составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

В декабре 2020 года Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Теги: #тупицкий #верховный_суд #кс
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