Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" в Киеве подозревают в злоупотреблении на 2,7 млн грн при закупке запчастей

Деснянская окружная прокуратура г. Киев сообщила начальнику локомотивного депо "Киев-Пассажирский" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое причинило тяжкие последствия государственным интересам.

"Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский" решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн грн. В это же время, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В результате этих действий АО "Укрзализныця" причинен ущерб на сумму 2,7 млн грн.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому инкриминируется ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.