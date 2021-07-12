События

13:10 12.07.2021

В день проведения "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады - Разумков

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В день проведения "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады - Разумков

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 23 августа и будет посвящена "Крымской платформе", сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Точно будет торжественное заседание на День независимости, и планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа, во время проведения "Крымской платформы", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он выразил надежду, что проведение сессии по "Крымской платформе" поддержат народные депутаты.

"Именно народные депутаты будут ее инициировать, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с "Крымской платформой", - уточнил Разумков.

Теги: #крым #крымская_платформа #рада
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