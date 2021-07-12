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07:11 12.07.2021

Майя Санду заявила о намерении как можно скорее приступить к формированию правительства Молдовы

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Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила избирателей за участие в воскресных парламентских выборах и заявила о намерении как можно скорее приступить к формированию правительства, заявила она в обращении, которое в ночь на понедельник опубликовала на своей странице в facebook.

"Спасибо тем, кто сегодня пришел на избирательные участки и подставил плечо укреплению демократии в Молдове. Наша демократия еще молода, у нее много проблем, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на выборы, является поводом верить в то, что нам удастся построить свободную страну, страну, которая заботится о своих гражданах", - заявила Санду.

По ее мнению, выборы еще раз подтвердили, что "некоторые государственные учреждения пока далеки от ожиданий граждан".

"Некоторым учреждениям, которые занимались организацией выборов, подобрали политический ключ, они игнорируют законы и ставят под угрозу организацию свободных и справедливых выборов. Если мы хотим стать сильной демократией, такое не должно повториться. Нам нужны сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей", - подчеркнула глава государства.

В качестве президента, она обещала "в ближайшие годы сделать все, чтобы "людям было легче голосовать без давления и коррупции на выборах".

"Это приоритет для будущего парламента, и я надеюсь, что смогу работать с большинством честных людей, чтобы сделать день голосования праздником демократии для каждого гражданина", - заявила Санду.

Она считает, что "проблемы велики, и людям нужен результат", они "должны как можно скорее ощутить преимущества чистого парламента и правительства, которое заботится о проблемах людей".

"Сегодняшнюю энергию голосования необходимо использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются. Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы его граждан во главу угла усилий правительства. После подсчета голосов и подтверждения результатов выборов мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию правительства", - говорится в обращении.

Согласно предварительным результатам, на выборах уверенно лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS), свидетельствуют предварительные данные, обнародованные в воскресенье вечером Центральной избирательной комиссией.

Уже обработаны данные с более 90% избирательных участков (1963 из 2 150). Подсчитано более 1,2 млн из 1,5 млн голосов избирателей. По предварительным данным, PAS получает более 47% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - 31,1% и партия "Шор" - менее 7% голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент.

Согласно предварительным подсчетам PAS получает парламентское большинство. Это может произойти за счет перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом. За счет этих голосов PAS может получить дополнительно 10-12 мандатов в парламенте.

В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей. За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

В 21:00 местного времени закрылись все участки в стране. Голосование продолжается на избирательных участках в США и Канаде.

Теги: #президент #молдова #выборы #парламент
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