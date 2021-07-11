В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки – командование Медсил

В течение прошедших суток, 10 июля, в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали 3 случая заражения COVID-19, сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. По состоянию на 10.00 11 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 31 человек. Всего за время пандемии выздоровели 25 167 человек, летальных случаев 94", – говорится в сообщении на странице Медсил в Фейсбук в воскресенье.

Отмечается, что на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 31 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ 101251 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 5 863 военных медика. Повторно провакцинировано 53 433 человека.

"За минувшие сутки на COVID-19 привито 1 348 человек", – сказано в сообщении.