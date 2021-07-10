События

10:50 10.07.2021

Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

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Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

В субботу ряд пассажирских поездов "Укрзализныци" направляются с опозданием в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков - Боярка (Киевская область).

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00)

№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);

№358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут);

№761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут);

№715 Киев - Львов (задержка составила 1:00 25 минут);

№20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00)

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут);

№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00)

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00)

№106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00)

№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут);

№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00).

"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", - отмечается в сообщении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", утром в субботу на этом направлении отсутствовало пригородное сообщение (электрички).

Теги: #транспорт #укрзализныця #поезд #сход
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