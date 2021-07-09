Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины.
Текст соответствующего указа №288/2021 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.
"Витушок… является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента", - сообщается на сайте президента Украины.