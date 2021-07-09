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16:40 09.07.2021

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

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Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины.

Текст соответствующего указа №288/2021 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.

"Витушок… является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента", - сообщается на сайте президента Украины.

Теги: #указ #офис_президента #зеленский
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