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15:22 09.07.2021

Капитан ВМС США отметил наивысший уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze-2021

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Капитан ВМС США отметил наивысший уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze-2021

Уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим, сообщил руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман.

"Принимали участие до 30 наций, у нас было более 5 тыс. моряков, солдат и летчиков. У нас было 30 кораблей и большой уровень сотрудничества и партнерства между всеми участвующими нациями. Уровень сотрудничества и интеграции был наивысшим, который мы могли себе представить. Украинцы очень способны, как и все партнеры, которые присоединились", - сказал он в ходе телефонного брифинга в пятницу.

По его словам, это были самые большие учения Sea Breeze с того времени как они начали проводиться более 20 лет назад.

"Мы охватили все: от морского компонента до воздуха, до суши, специальных операций. Мы сделали превосходную работу, были очень впечатлены и не можем быть более рады результату учений", - указал Бауман.

Как сообщалось, учения Sea Breeze проходят с 28 июня по 10 июля в регионе Черного Моря. Украина и США совместно проводят учения при участии и поддержке 32 стран.

Теги: #сша #учения #sea_breeze
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