В Луганской области обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, в ходе следственно-оперативных действий злоумышленник, который устроил схрон со средствами поражения, был задержан.

"Скрытый арсенал хранил житель Счастьенского района. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли почти 1 кг тротила, 3 детонатора, 18 гранат РГД-5 и Ф-1, запалы к гранатам, артиллерийский снаряд, 400 гр пороха, 2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами, 4 сигнальные мины, реактивный сигнальный патрон, почти 1800 патронов различных калибров.

"Полученные средства поражения направлены на экспертизу", - подчеркивают в СБУ.

Уточняется, что злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.