С 30 июня по 6 июля заблокированы более 60 тыс. атак на госинформресурсы – Госспецсвязь

Специалисты Государственной спецсвязи за неделю (с 30 июня по 6 июля) 2021 года заблокировали более 60 тыс. атак, большая часть которых прикладного уровня, сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано 60 тыс. атак различных видов, что на 28% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (97%). Зафиксировано и заблокировано 11 DDoS-атак", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Отмечается, что системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 237 378 подозрительных событий (на 5% больше чем на предыдущей неделе). В частности:

- попыток получения прав пользователя - 48%;

- попыток получения прав администратора - 21%;

- нарушений корпоративной политики безопасности - 10%;

- подозрительного исполняемые кода - 7%;

- применение нестандартных протоколов - 6%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 3696 киберинцидентив (на 12% больше чем на предыдущей неделе).

Отмечается, что подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространение вредоносного программного обеспечения - 75% и фишинга - 24%.

"В случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-телекоммуникационным системам просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA (https://cert.gov.ua/)", – сказано в сообщении.