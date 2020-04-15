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16:18 15.04.2020

Минобразования запустило отдельный информресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина в Украине

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Минобразования запустило отдельный информресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина в Украине

Министерство образования и науки Украины запустило отдельный информационный ресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина.

«Все изменения в образовательном процессе, которые внедрены из-за карантина, теперь собраны на отдельном информационном ресурсе. В частности, здесь размещена информация о дистанционном обучении, завершение учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Указанный информресурс находится по ссылке: http://mon-covid19.info и содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

Сайт также содержит полезную информацию для педагогов - по режиму работы, зарплате, отпуску, аттестации, заполнение классных журналов, инструментов для дистанционного обучения.

Кроме того, там собрано контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

Отмечается, что в случае изменения режима карантина или принятия из-за него новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

Теги: #минобразования #образование #информресурс
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