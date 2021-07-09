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01:17 09.07.2021

Нардеп Юрченко попал в ДТП во Львове находясь под действием наркотиков - СМИ

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Нардеп Юрченко попал в ДТП во Львове находясь под действием наркотиков - СМИ

Анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, который 4 июля совершил ДТП и пытался скрыться от правоохранителей, говорится в сюжете ТСН. 19:30 в четверг.

"Народный избранник задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. Депутат на "Мустанг" хотел бежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами. Водитель иномарки, которая подверглась повреждениям, начал снимать виновника аварии, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон. Прохожие оттеснили водителя "Мустанга", а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель находится в наркотическом опьянении, и повезли его на освидетельствование. Результат теста это подтвердил", – сказано в сообщении.

Комментировать ситуацию нардеп отказался.

Как сообщалось, 4 июля в Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. По подозрению правоохранителей, народный депутат, вероятно, нарушал требования ст.130 КУоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских. Департамент патрульной полиции Украины начал служебное расследование законности действий патрульных во время остановки авто нардепа.

Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.

 

Теги: #нардеп #дтп #наркотики
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