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17:58 08.07.2021

Политических причин держать Европу "закрытой" для украинцев нет - Кулеба

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Политических причин держать Европу "закрытой" для украинцев нет - Кулеба

Никаких политических причин держать Европу закрытой для украинцев нет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем над тем, чтобы Европа открылась. Никаких политических причин держать Европу закрытой нет. Есть вопрос статистики, то есть цифр с COVID-19 в стране. Если цифры будут нормальные, Европа мгновенно откроется", - сказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" после конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.

Он указал, что Украина также работает над взаимным признанием сертификатов о вакцинации.

"Разные страны по-разному реагируют. Кто-то готов, кто-то говорит: "Давайте уже дождемся общеевропейского механизма признания сертификатов". Но свобода путешествий украинцев - это один из моих приоритетов. Мы работаем, постоянно открываются новые страны", - пояснил министр.

Теги: #европа #украина
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