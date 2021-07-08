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13:41 08.07.2021

Полиция задержала рецидивиста, обокравшего храм в Харькове

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Полиция задержала рецидивиста, обокравшего храм в Харькове

Полиция задержала 30-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления уроженца Харьковской области сразу после совершения им очередной кражи.

"В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, ночью мужчина украл из храма по ул.Садовопарковая в Харькове деньги, иконы и книги. Однако сработала сигнализация. Диспетчер пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны сразу же передала информацию наряду и через 4 минуты полицейские были на месте. Они увидели поврежденный замок входной двери и окружили храм. Вдруг из окна выпрыгнул мужчина и начал убегать в сторону лесополосы. На требование остановиться он не отреагировал, поэтому полицейский выстрелил в воздух. В результате, беглец остановился. Его задержали полицейские охраны и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Вещественные доказательства изъяты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Теги: #храм #кражи #рецидивист
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