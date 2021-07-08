События

01:21 08.07.2021

Гражданин Ирака организовал схему легализации соотечественников в Украине при помощи фиктивных браков

1 мин читать

Харьковская полиция разоблачила схему легализации иностранцев в Украине, организованную 43-летним гражданином Ирака.

"Злоумышленник организовывал оформление фиктивных браков между гражданами Ирака и гражданками Украины. Таким образом, иностранцы получали долгосрочные визы и в дальнейшем легализировались на территории Украины - получали вид на жительство ", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, стоимость "пакета услуг" составляла $1,5 тыс, из которых $300 получала фиктивная супруга.

Правоохранители провели два санкционированных обыска в Харькове и один - в Днепре, в ходе которых изъяли свидетельства о заключении браков между иностранцами и гражданками Украины, копии паспортов, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители, черновые записи.

Сейчас решается вопрос о сообщение иностранцу о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #легализация #иммигранты #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:50 07.07.2021
Сибига обсудил с представителями ПАСЕ реформы правосудия и противодействие коррупции с

Сибига обсудил с представителями ПАСЕ реформы правосудия и противодействие коррупции с

19:44 07.07.2021
В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

17:52 07.07.2021
В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

17:06 07.07.2021
Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

16:16 07.07.2021
Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

14:34 07.07.2021
Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

14:06 07.07.2021
Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

13:31 07.07.2021
Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

12:47 07.07.2021
Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

11:12 07.07.2021
Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

Посольство США в Киеве осуждает продление срока ареста журналиста "Радио Свободы" и требует его освобождения

В США осудили убийство президента Гаити и готовы оказывать помощь

США отправят Боливии и Парагваю по 1 млн доз вакцин от COVID-19

В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

Кулеба предложил главе датской дипломатии заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19

В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы

Резников в Брюсселе ознакомил страны НАТО с текущей ситуацией безопасности на востоке Украины и вблизи оккупированного Крыма

Зеленский поздравил Ицхака Герцога с вступлением в должность президента Израиля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА