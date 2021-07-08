Гражданин Ирака организовал схему легализации соотечественников в Украине при помощи фиктивных браков

Харьковская полиция разоблачила схему легализации иностранцев в Украине, организованную 43-летним гражданином Ирака.

"Злоумышленник организовывал оформление фиктивных браков между гражданами Ирака и гражданками Украины. Таким образом, иностранцы получали долгосрочные визы и в дальнейшем легализировались на территории Украины - получали вид на жительство ", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, стоимость "пакета услуг" составляла $1,5 тыс, из которых $300 получала фиктивная супруга.

Правоохранители провели два санкционированных обыска в Харькове и один - в Днепре, в ходе которых изъяли свидетельства о заключении браков между иностранцами и гражданками Украины, копии паспортов, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители, черновые записи.

Сейчас решается вопрос о сообщение иностранцу о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.