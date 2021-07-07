Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Представители Украины и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе призвали российскую сторону ускорить процесс подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

"Украинская делегация и недавно назначенная модератор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Украинской делегации в ТКГ в фейсбук в среду.

Как сообщается, Украинская делегация вновь обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории ОРДО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Также украинской стороной были направлены ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерями со стороны Украины.

В Украинской делегации также сообщают, что "российская сторона в очередной раз заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19-ти участков, согласованных летом 2020 году в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения".