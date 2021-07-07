События

19:03 07.07.2021

Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

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Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

С 10 июля изменится порядок въезда граждан Беларуси в Россию, сообщили в среду в пресс-службе Белорусской железной дороги.

"С 10 июля 2021 года граждане республики Беларусь смогут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19", - говорится в сообщении.

В БЖД отметили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, с 10 июля гражданам государств-членов Евразийского экономического союза (в том числе - Республики Беларусь) при пересечении госграницы России необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Тест должен быть зарегистрирован в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

В приложение загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях, определенных национальными уполномоченными органами.

Теги: #правила #россия #въезд #беларусь
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