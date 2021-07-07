С начала года в Киеве зафиксировали почти 24 тыс. нарушений в сфере благоустройства – КГГА

За первую половину 2021 года столичные инспекторы внесли почти 24 тыс. предписаний и составили более 1,6 тыс административных протоколов относительно несоблюдения правил благоустройства в Киеве, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации в среду.

"Нарушения благоустройства носят сезонный характер. Если зимой мы фиксировали тысячи случаев неубранного владельцами снега, то сейчас это незаконная сезонная торговля, ограждения у водоемов и нелегальные "летники". С начала года КП "Киевблагоустройство" демонтировали почти 800 точек "стихийки" и летних площадок возле ресторанов без документов", - сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Он добавил, что каждый день в трех разных районах столицы инспекторы благоустройства вместе с полицией, муниципальной стражей и представителями райгосадминистраций проводят контрольные рейды по выявлению незаконных точек стихийной сезонной торговли. Инспекторы составляют админпротоколы, специалисты КП "Киевблагоустройство" демонтируют столы, зонты и другие принадлежности, полиция в отдельных случаях изымает товар.

"Столица взяла четкий курс на благоустройство сезонной, передвижной торговли, размещения временных сооружений и летних площадок. Уличная торговля не должна забирать общественное пространство у киевлян, накапливать на улицах мусор, мешать свободному движению или нарушать покой ночью. В городе должно остаться только законная торговля", - резюмировал Ткаченко.