Байден в среду проведет встречу по теме защиты США от кибератак - Белый дом

Президент США Джо Байден планирует в среду провести встречу с руководителями из своей администрации для обсуждения темы кибербезопасности, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Завтра президент соберет руководителей из разных ведомств - госдепартамента, Минюста, министерства внутренней безопасности, представителей разведслужб. Их задачей будет обсудить тему борьбы против кибератак, применяющих вирусы-вымогатели", - сказала она на брифинге.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.