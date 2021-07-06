В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, все госпитализированы - СМИ

Трое граждан Украины госпитализированы в Польше во вторник после падения вертолета, в котором они находились, в воду, сообщает сайт польской радиостанции RMF FM.

"Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше. Наиболее пострадавшая женщина была доставлена в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации. Пилот был доставлен на объект в Гижицко для наблюдения", - говорится в сообщении.

Крушение потерпел частный вертолет, авария произошла на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26. По информации свидетелей происшествия, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем, постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. Машина полностью затонула. Проходившие на катере туристы помогли трем пострадавшим выбраться из водоема, после чего пассажиров вертолета доставили в больницу.

В 12:00 пожарные-водолазы подтвердили, что других людей внутри затонувшей машины нет, после чего вертолет подняли со дна и отбуксировали к причалу.

Полиция под контролем прокуратуры начала расследование крушения вертолета. Установлено, что летчик был трезв, при чем из допроса очевидцев следует, что он безуспешно пытался посадить машину на поверхность земли.