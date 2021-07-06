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11:34 06.07.2021

Джапарова: нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет

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Джапарова: нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет

Учредительный саммит "Крымской платформы", который посетят мировые лидеры, пройдет в Киеве 23 августа в конгрессно-выставочном центре "Парковый", сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Организация саммита и процесс разработки его совместной декларации продемонстрировали две важные вещи. Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет. Также нам удалось выработать совместное понимание у наших самых важных партнеров, что отвлечение и промедление с ответом на деоккупацию Крыма и связанные преступления, фактически, дали России и другим авторитарным режимам карт-бланш на дальнейшее наступление на правила демократического мира", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30.Международная политика" в Киеве во вторник.

Она отметила, что совместная декларация, которую планируют принять в ходе саммита, кроме формального запуска Крымской платформы, подтвердит неизменность формулы "Крым - это Украина", осудит преступления России в Крыму и вокруг, очертит параметры международной политики деоккупации.

"Но, в то же время, мы должны четко осознавать, что Россия не просто наблюдает за украинской инициативой, она ее объявила угрозой территориальной целостности и безопасности, и начала масштабную работу по дискредитации этой площадки, ее задач и целей, а также, фактически, сбивания участия в саммите "Крымской платформы", - указала Джапарова.

Замглавы МИД рассказала, что в рамках сегмента высокого уровня саммита будут выступать президент Украины, спикер Верховной Рады, премьер-министр, лидер крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, и представитель гражданского общества новосозданной экспертной сети "Крымской платформы".

"Дальше работа саммита продолжится в формате четырех панельных дискуссий и обсуждения о политике непризнания и санкциях, о вызовах по безопасности, защите прав человека во временно оккупированном Крыму и о возобновлении прав крымскотатарского народа, как элемент деоккупации", - добавила Джапарова.

По ее словам, после саммита деятельность Крымской платформы не завершится.

"Межправительственный уровень платформы будет действовать в виде консультаций министров иностранных дел, координационных встреч и специализированных рабочих групп по приоритетным направлениям, конференций. В частности, мы также планируем основание ежегодного форума, который посвящен безопасности более широкого черноморского региона и за его пределами", - сказала Джапарова.

Теги: #крым #крымская_платформа #джапарова
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