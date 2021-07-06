События

02:40 06.07.2021

Расстыковка корабля Cargo Dragon c МКС перенесена на 7 июля из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике

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Из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды отстыковка грузового космического корабля многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС), планировавшаяся во вторник, перенесена как минимум на 7 июля, сообщило NASA.

"В связи с прогнозируемыми экстремальными погодными условиями у берегов Флориды, отстыковку корабля SpaceX планируется осуществить не ранее 7 июля", говорится в сообщении.

Отстыковку от американского сегмента МКС - модуля Harmony предполагается осуществить в среду в 11:05 по времени Восточного побережья США. После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы должна будет приводниться в Атлантике.

Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

Теги: #мкс #сша #корабль #расстыковка
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