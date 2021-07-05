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20:10 05.07.2021

Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

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Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за анонимного сообщения о минировании, проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали", - говорится в сообщении в Facebook в понедельник.

Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

 

Теги: #минирование #вокзал
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