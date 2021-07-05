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19:40 05.07.2021

Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

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Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия отметил важность для Украины поддержки международных партнеров по проведению реформ.

Во встрече также приняли участие заместители руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига и Юлия Свириденко, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

"Относительно таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это - один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов о деятельности нашей таможни, сервисе и прозрачности таможенных процедур", - приводит слова Зеленского Офис президента Украины.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка международных партнеров по проведению реформ.

В то же время он отметил, что украинская таможня меняется, улучшается наполнение бюджета от ее работы, и "это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачными".

Со своей стороны генсекретарь Всемирной таможенной организации отметил важность поддержания стабильного процесса реформирования украинской таможни, в котором уже есть успехи.

Также Зеленский подчеркнул, что ВТО, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни, однако Украина хотела бы еще большей помощи.

Микурия выразил готовность предоставить экспертов Всемирной таможенной организации для методического сопровождения реформы и их привлечения к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.

Теги: #таможня #зеленский #вто
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