На совещании у Зеленского обсудили темпы вакцинации от COVID-19 и противодействие штамму "Дельта"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству развития громад и территорий наращивать темпы вакцинации против COVID-19 в регионах, сообщает пресс-служба президента.

По информации правительства, в Украине уже сделано почти 3 млн. прививок против COVID-19, а центры массовой вакцинации населения открылись уже в каждой области.

"Вместе с тем, необходимо и дальше увеличивать количество центров вакцинации и продолжать наращивать ее темпы. В связи с этим Министерству здравоохранения и Министерству развития громад и территорий Украины поручено скоординировать работу с местными властями и предоставить предложения, как организовать более активную вакцинацию граждан", - сообщается по итогам селекторного совещания у президента в понедельник, 5 июля.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.

"Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе, детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что количество активных больных COVID-19 в Украине уменьшается, однако система здравоохранения должна быть готова к противодействию штамму "Дельта".

Глава правительства добавил, что масочный режим, социальное дистанциирование и дезинфекция должны оставаться обязательными, чтобы не допустить новой волны заболеваемости в Украине.