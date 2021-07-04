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13:24 04.07.2021

Зеленский: Боеспособные ВМС в условиях российской агрессии – одна из главных составляющих безопасности Украины в Черном море

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Зеленский: Боеспособные ВМС в условиях российской агрессии – одна из главных составляющих безопасности Украины в Черном море

Боеспособные Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях российской вооруженной агрессии являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины и важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе, отметил президент Украины Владимир Зеленский на торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМС в Одессе в воскресенье.

"Поэтому одним из моих главных приоритетов на посту президента Украины является построение мощных ВМС, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы нашей национальной безопасности", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, с целью возрождения украинских ВМС в течение последних лет произошло реформирование органов военного управления флота по стандартам НАТО. "Украина вместе с США, Великобританией, Турецкой Республикой и многими другими странами, нашими друзьями, активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава", - отметил он.

Президент подчеркнул, что морская пехота в сотрудничестве с международными партнерами продолжает совершенствовать свой боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации. "Сегодня личный состав наших ВМС совместно с воинами стран-партнеров продолжает слаженно наращивать морскую мощь во время международных учений "Си Бриз – 2021". В этом году они являются самыми масштабными за всю историю существования", - отметил Зеленский, добавив, что учения "Си Бриз – 2021" демонстрируют единство в противостоянии военным угрозам, усиливающиеся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий РФ.

"Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского, прибрежного государства", - подчеркнул глава Украинского государства.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в своем выступлении отметила, что учения "Си Бриз" является проявлением сотрудничества в области морской безопасности Украины, США и 32 других стран-участников. "Корабли, которые мы видим здесь, - это лишь одно из проявлений того, что делают США для помощи Украине в обеспечении ее безопасности", - подчеркнула она.

По случаю Дня ВМС Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным морякам.

 

Теги: #зеленский #вмс_всу
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