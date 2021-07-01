В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 719 человек, умер 51 заболевший, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 464 человека; летальных случаев - 51; выздоровели – 1 719 человек", - указывается в сообщении на "Телеграм-канале".

Днем ранее, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом, 26 июня сообщалось о 756 новых больных COVID-19, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания COVID-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 235 801 человек, выздоровели 2 168 387 человек, летальных случаев - 52 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.