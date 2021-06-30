Увольнение команды руководителей департамента лицензирования НБУ угрожает независимости регулятора – нардеп Фриз

Увольнение в полном составе команды руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины говорит о потери регулятором независимости, считает народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Из заявления (руководителей департамента – ИФ) … можно сделать вывод, что НБУ потерял прозрачность при принятии решений, независимость работы коллегиальных органов регулятора, а также (говорит – ИФ) о вмешательстве в наблюдательные процессы извне и изнутри", - написала Фриз в среду в Фейсбуке.

Народный депутат обратила внимание, что демарш девяти сотрудников департамента лицензирования НБУ произошел через год после того, как на возглавлявшего тогда Нацбанк Якова Смолия оказывалось политическое давление, из-за чего он был вынужден уйти в отставку.

Фриз напомнила, что в июле прошлого года направила обращение в Государственное бюро расследований, требуя внести сведения о совершении уголовного преступления по ст. 344 Уголовного Кодекса за незаконное влияние на работу государственного деятеля - Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования.

"Этого не было сделано, а бездействие ГБР привело к угрозе функционирования банковско-финансового сектора Украины, нарушению Конституции в части обеспечения независимости Нацбанка", - подчеркнула Фриз.

Обеспокоен увольнением команды руководителей департамента лицензирования НБУ и лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Действительно плохая новость и сигнал… Независимость регулятора является одним из главных условий сохранения репутации страны и поэтому такие новости действительно вызывают и кучу вопросов и беспокойство", - написал он в Фейсбуке.

Как сообщалось, руководители департамента лицензирования НБУ подали в отставку из-за замены коллегиальности директивным принятием решений, сообщил глава департамента Александр Бевз в Facebook.

"Очень печальная для нас новость, но в силу определенных обстоятельств во избежание манипуляций хотим поделиться ею уже сегодня. Наша команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении", - написал он.

Заявления на увольнение подали директор департамента Бевз, замдиректора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

Позже сайт регулятора сообщил, что департамент лицензирования НБУ продолжает работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции.