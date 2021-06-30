События

19:41 30.06.2021

В Луганской области разоблачили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

1 мин читать
В Луганской области разоблачили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Оперативники Национальной полиции Украины в Луганской области в ходе отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом", внесенным в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На данный момент сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос о принудительном возвращении граждан Грузии на родину.

Теги: #криминальный_авторитет #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 25.06.2021
"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО "Вато Кипиани" депортировали из Украины

"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО "Вато Кипиани" депортировали из Украины

13:43 24.06.2021
Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

02:27 20.06.2021
Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

10:32 10.06.2021
Стартовал ремонт трассы Н-26 "Чугуев – Меловое" в Луганской области

Стартовал ремонт трассы Н-26 "Чугуев – Меловое" в Луганской области

08:52 26.05.2021
Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

18:18 12.05.2021
В Луганской области на территории школы пятиклассник с ножом напал на семиклассника

В Луганской области на территории школы пятиклассник с ножом напал на семиклассника

15:24 11.05.2021
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

10:38 11.05.2021
Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

18:42 10.05.2021
В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

15:44 08.05.2021
Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

Нацполиция ликвидировала нарколабораторию во Львовской области: изъяты наркотики на 110 млн грн

Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

Книга главы КНР Си Цзиньпина на украинском языке презентована в Киеве

Избыточная смертность за три волны COVID-19 в Украине составила почти 50 тыс. смертей – УЦЗ

Регулятор инициирует расследование правоохранительными органами деятельности руководства "Николаевоблэнерго"

Сын Шуфрича намерен приобрести часть акций Киевского речного порта

Пожар в мукачевском мотеле ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

В суд направлены дела против руководства инициативных групп "Украинского выбора" в Крыму

Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА