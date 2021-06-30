В Луганской области разоблачили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Оперативники Национальной полиции Украины в Луганской области в ходе отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом", внесенным в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На данный момент сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос о принудительном возвращении граждан Грузии на родину.