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19:01 30.06.2021

Пожар в мукачевском мотеле ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

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Пожар в мукачевском мотеле ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Пожар на территории гостиничного комплекса "Водолей" на ул.Графа фон Шенборна в г.Мукачево Закарпатской области, возникший ранее в среду, ликвидирован, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:10 пожар локализован, в 18:29 - ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о пожаре в мотеле "Володей" поступила спасателям 30 июня в 15:40. Выяснилось, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

На месте происшествия работало шесть единиц техники и 30 пожарных трех государственных пожарно-спасательных частей г.Мукачево и церковной пожарной команды с.Дерцен.

Теги: #мукачево #мотель #пожар
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