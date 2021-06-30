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02:44 30.06.2021

СБУ раскрыла хищения госсредств на строительстве отделения под COVID-19

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Служба безопасности Украины раскрыла схему разворовывания государственных средств, выделенных на строительство отделения для приема инфицированных COVID-19 в Закарпатской области стоимостью более 10 млн грн, сообщил пресс-центр СБУ.

"В 2020 году местная коммерческая структура получила победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники присвоили более 1,5 млн грн из всей суммы.

"При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объем и стоимость, а некоторые из них были выполнены лишь «на бумаге", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители сообщили директору фирмы-подрядчика о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Теги: #бюджет #украина #коронавирус #хищение
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