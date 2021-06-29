В Сумской области из-за осложнения погодных условий обесточены 20 населенных пунктов

В Сумской области в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 20 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 07.00 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.