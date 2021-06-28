Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

Исторический процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня реформа децентрализации пока что не завершена. Чтобы довести её до логического конца и реализовать в полном объеме нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс", - сказал Разумков на торжественном заседании парламента, посвящённом 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве.

По его словам, внесение изменений в Основной закон в части децентрализации позволит местным органам власти получить больше полномочий и больше ответственности для развития своих регионов.

Разумков отметил, что усовершенствование и модернизация Конституции остаются актуальными для парламента, подчеркнув при этом, что любые изменения в Конституцию должны быть "осторожными и обдуманными".

"Потому что любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим", - подытожил Разумков.