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21:59 25.06.2021

В Раде 28 июня пройдет торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

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В Раде 28 июня пройдет торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

В понедельник, 28 июня, по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится торжественное заседание Верховной Рады.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, №150, от 15 июня 2021г. "О праздновании 25-й годовщины принятия Конституции Украины" и во исполнение постановления Верховной Рады №971-IX от 4 ноября 2020 г, торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится 28 июня 2021 года", - сообщает сайт парламента.

Начало торжественного заседания Рады в 11.00.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение торжественного заседания и мероприятий по празднованию 25-й годовщины принятия Конституции.

"Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Верховной Рады Елену Кондратюк", - сказано в сообщении.

Теги: #рада #конституция #заседание
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