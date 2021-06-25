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15:45 25.06.2021

Послы G7 подтвердили свое обязательство помочь Украине с вакцинацией от коронавируса

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Послы G7 подтвердили свое обязательство помочь Украине с вакцинацией от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с послами стран "Большой семерки", в ходе которой последние подтвердили своё обязательство помочь Украине с реализацией программы вакцинации населения от коронавируса и поддержать восстановление страны после пандемии.

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии Covid-19", - говорится в сообщении, обнародованном на странице послов G7 в Украине в Twitter в пятницу.

В нем также отмечается, что послы заслушали четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов, и приветствовали шаги, предпринятые для повышения прозрачности и эффективности закупок в сфере здравоохранения за счет расширения полномочий независимого Центрального агентства по закупкам.

Теги: #ляшко #вакцинация #g7 #украина
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