Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает правильным, если представители Офиса президента Украины наработают законопроект о деятельности этого органа.

"Думаю, что не совсем будет корректно, если я внесу законопроект, связанный с деятельностью Офиса президента. Но у президента есть такая возможность - внести такой законопроект, или он может быть подготовлен Офисом. Заниматься деятельностью Офиса президента - это точно не мой функционал, и я думаю, что коллеги самостоятельно смогут это сделать. Считаю ли я правильным, если будет соответствующий закон? Да, я думаю, что возможно: все должны действовать в рамках и в способ, предусмотренный законом, так же как и пытаемся делать мы", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в пятницу.

Вместе с тем он указал на необходимость выполнения закона.

"Закон - это хорошо, но главное, чтобы его все выполняли. Если это будет, можем вернуться к дискуссии о законе", - отметил спикер.