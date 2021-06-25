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06:50 25.06.2021

Штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее обычного

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Штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее обычного

Индийская разновидность коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.

Теги: #коронавирус #воз #заразность #дельта
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