ИКАО, как ожидается, представит промежуточный доклад по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), как ожидается, распространит в пятницу промежуточный доклад по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

"Промежуточный доклад для Совета (ИКАО) с обновленным статусом расследования по установлению фактов инцидента с рейсом Ryanair 4978, вероятно, будет представлен в пятницу", - сообщила ранее на этой неделе организация в своем твиттер-аккаунте.

В ИКАО указали, что это только промежуточный доклад, окончательный отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября 2021 года.

В конце мая ИКАО приняла решение начать расследование в связи с инцидентом 23 мая в Беларуси с самолетом авиакомпании Ryanair. В министерстве транспорта Ирландии тогда отметили, что цель расследования - установить, "были ли нарушены международное законодательство или установленные нормы".

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Кроме того, ЕС ввел экономические санкции против Беларуси.